Comment voir et interpréter l'aura

Chaque être humain est entouré d'un champ magnétique qui lui est propre, mieux connu sous le nom d'Aura. Découvert dans l'Antiquité, l'aura est un concept ésotérique, qui peut aider à comprendre certains blocages, à retrouver un équilibre et un certain bien-être. Ce guide permettra de vous initier à l'art de voir votre aura, et celle des autres à travers des conseils et des exercices qui vous permettront de : de purifier et renforcer votre aura, de faire le plein d'énergie en quelques minutes, de détecter toute tentative d'intrusion dans votre champ magnétique, de vous protéger des personnes qui cherchent à s'emparer de votre énergie, d'émettre et capter les flux d'énergie positive.