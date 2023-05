20, allée de la Danse Tome 6 : Petit rat, malgré tout

La vie et les rêves des petits rats de l'Ecole de danse de l'Opéra ! Bilal a un parcours hors du commun : issu d'un milieu peu tourné vers la culture, rien ne le destinait à la danse. Externe, il vit un peu en marge de ses amis, gardant une certaine part de mystère sous ses dehors bravaches et rigolos. Harcelé par ses anciens copains à l'extérieur, il garde tout pour lui et ne raconte même pas à son meilleur ami Colas que son père méprise son choix. Ses amis pourront-ils l'aider à faire face à l'hostilité des autres ? Réussira-t-il à convaincre son père que la danse est un métier ?