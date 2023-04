Ma médecine chinoise au quotidien. En bonne santé tout au long de l'année

Pour être en forme et en bonne santé tout au long de l'année grâce à la médecine traditionnelle chinoise (MTC), il est primordial de s'intéresser au lien entre les saisons, les organes et les éléments. Saviez-vous par exemple qu'en été, une attention particulière doit être portée sur le coeur et l'intestin grêle ? L'homme - tout comme la nature - est affecté par les changements de saison. Il est alors nécessaire d'adapter son hygiène de vie afin d'éviter un déséquilibre pouvant aboutir au développement et à l'apparition des maladies. Dans ce livre, vous apprendrez donc quels sont les organes à chouchouter chaque saison, quels sont leurs ennemis et quelles astuces mettre en place pour garder l'équilibre (diététique, sport, plantes, huiles essentielles...). Les principes de la MTC n'auront plus de secrets pour vous !