Entraîner le cerveau à résister PS à CP

Entrainer le cerveau à résister, une méthode innovante pour favoriser les apprentissages et éviter les erreurs courantes pour les élèves de PS, MS, GS, et CP : des activités pour entraîner efficacement les élèves au contrôle inhibiteur. L'inhibition c'est la capacité de notre cerveau à résister aux habitudes, automatismes, tentations et distractions. C'est le signal " STOP " qui permet à l'enfant d'apprendre à s'arrêter s'il va trop vite dans sa réflexion et de ne pas tomber dans un piège. Cette méthode issue des recherches menées par le LaPsyDE, testée et validée sur Lea. fr , propose un entrainement à l'inhibition. Le coffret contient : un guide pédagogique, 240 cartes pour s'entrainer, un poster sur le fonctionnement de l'inhibition et 5 attrape-pièges. Le guide pédagogique est structuré en 4 parties : - Une introduction pour l'enseignant sur le fonctionnement du cerveau, les éléments théoriques et les principes pédagogiques. - A la découverte de mon cerveau : 2 séquences (différenciées PS/MS, GS/CP) pour faire découvrir aux élèves le cerveau en tant qu'organe d'apprentissage et introduire le projet d'entrainement au contrôle inhibiteur. - Champion de l'inhibition : 38 activités pour s'entrainer à inhiber. - La chasse aux pièges : un dispositif (" l'attrape-piège ") pour aider les élèves à inhiber des heuristiques préalablement identifiées. Les + - Une méthode issue des recherches menées par le LaPsyDé (laboratoire de recherche Paris 5) - Une méthode testée sur le portail Lea. fr et validée par les enseignants - Une méthode co-rédigée par un conseiller pédagogique et une doctorante en psychologie OFFERT avec cet ouvrage : 1 mois d'abonnement à Lea. fr Existe également en version guide pédagogique seul : Vous pouvez également acheter le guide pédagogique seul et télécharger gratuitement les cartes, le poster et les calques sur Lea. fr. Plus d'information ici !