Eveil à la logique

Un cahier d'activités préscolaires au grand format, écrit par une enseignante, pour éveiller l'enfant à la logique. A deux ans, le nombre de connexions entre les neurones est en plein essor : c'est le moment idéal pour développer sa logique, et ainsi exercer une gymnastique du raisonnement qui sera bénéfique à tous les futurs élèves. Petit Renard l'a bien compris, et il entraîne les plus jeunes dans des aventures qui stimuleront leurs méninges !