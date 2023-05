Mon livre géant des dinosaures

Grâce aux illustrations saisissantes de ce livre géant haut en couleur, les tout-petits apprendront tout ce qu'il y a à savoir sur les dinosaures parmi les plus gros et les plus intéressants qui ont existés. Un livre complet traitant tous les aspects des dinosaures avec un vocabulaire adapté aux tout-petits. Des pages géantes illustrant les différentes familles de dinosaures et un fait amusant accompagnant chacun d'entre eux.