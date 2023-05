Bientôt la 6ème

Le passage de l'école primaire au collège est une étape importante de la scolarité de votre enfant. Il s'accompagne de nombreux changements qui peuvent faire peur. Ce livre-cahier a vocation à faciliter ce passage en proposant : - un mode d'emploi de la vie au collège, pour répondre à toutes les questions que peut se poser votre enfant sur l'organisation et le fonctionnement d'un nouveau type d'établissement ; - la révision des savoirs fondamentaux à connaître à la fin du CM2. Les 4 parties du mode d'emploi suivent la même progression : 1. une BD mettant en scène Malie et Lou, deux personnages rentrant en 6e qui se font l'écho des préoccupations du lecteur ; 2. la réponse à la question ou à la situation posée dans la BD ; 3. des activités ludiques pour approfondir le sujet tout en révisant certains acquis de CM2 ; 4. des conseils et des astuces pour se repérer, s'organiser et bien vivre son entrée au collège. Elles sont suivies d'une dernière partie d'exercices pour consolider les apprentissages essentiels de CM2 en français, maths, histoire-géographie et anglais. Un système d'auto-évaluation permet à l'enfant de réfléchir à ce qu'il fait et de construire des stratégies de résolution. En + : un mémo avec les repères-clés à retenir