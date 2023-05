Le grand départ. Les enfants de la guerre d'Algérie

Dans cet ouvrage, Daphna Poznanski-Benhamou recueille plusieurs témoignages des enfants de la guerre d'Algérie. Ce sont les témoignages de femmes et d'hommes qui ont dû quitter l'Algérie au début des années 60, enfants, sans comprendre ce qui se passait. Beaucoup ont été traumatisés, porteurs d'un passé qui a fait poids dans les familles, mais souvent ils se sont confrontés au silence et à l'indifférence. Leurs témoignages dans cet ouvrage font de la lumière sur des mémoires et des souffrances familiales restées le plus souvent cachées dans le silence.