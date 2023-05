Observer le ciel à l'oeil nu. Les étoiles, les constellations et leurs légendes au fil des saisons

Après avoir décrit quelques notions de base, ce guide destiné à ceux qui souhaitent se lancer dans l'observation du ciel à l'oeil nu, présentera les principales constellations visibles sous notre latitude, mais également l'origine et la signification du nom des étoiles, ainsi qu'une découverte des mythes qui y sont associés. Plan du livre : I. Quelques notions d'astronomie (± 5 pages)Qu'est-ce qu'une étoile ? Différences étoile/planète – Petit topo sur la structure de l'Univers – Le ciel change – La lune et les planètesII. Le ciel à l'oeil nu (± 10 pages)Combien d'étoiles sont-elles visibles ? – La luminosité des étoiles – Pourquoi les étoiles scintillent-elles ? – Qu'est-ce qu'une constellation ? – Repérer les planètes – Observer les étoiles filantes – Avions et satellites – Choisir un site d'observation – Bien préparer sa séance d'observation ? - Conseils pour bien observer le ciel – Les outils pour se repérer : cartes du ciel, logiciels et applisIII. Le ciel à l'oeil nu au fil des quatre saisons (± 140 pages)Parmi les 60 constellations visibles, 40 seront sélectionnées avec pour chacune : ses caractéristiques, sa meilleure période de visibilité, les recettes pour l'identifier et la mythologie qui s'y rattache. En complément : les caractéristiques et la signification du nom des principales étoiles qui la compose.Bibliographie, sites Internet et adresses pratiques