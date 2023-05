Réfléchissez et devenez riche. Le journal

Planifiez vos objectifs et réalisez vos rêves en suivant les principes du grand best-seller de Napoleon Hill. Inspiré par Réfléchissez et devenez riche, le manuel de réussite le plus vendu de tous les temps, ce journal constitue l'ultime ressource pour vous aider à réussir et à faire fortune. Il n'est pas nécessaire d'avoir lu le célèbre ouvrage de Napoleon Hill pour bénéficier de ce nouvel outil puisque celui-ci reprend et synthétise la théorie de l'enrichissement et du succès élaborée par l'auteur. Commencez votre voyage vers la prospérité en vous familiarisant avec les treize grands principes pour réfléchir et devenir riche, puis avec les six étapes pour obtenir tout ce que vous voulez. La seconde section vous servira de registre pour noter vos plus puissants désirs et vos aspirations les plus fortes. Grâce à une série de questions destinées à soutenir votre réflexion, ce cahier d'exercices vous aidera à cibler vos objectifs, à réfléchir à vos habitudes et à vos réalisations dans tous les aspects de votre vie de même qu'à suivre vos progrès. Le livre est également enrichi de citations, de conseils pratiques et d'aide-mémoire afin que vous ne perdiez pas de vue ce qui vous tient à coeur. Faire progresser votre carrière, créer une entreprise, poursuivre un objectif en lien avec votre santé ou encore planifier une aventure dans un pays étranger : vous pourrez viser plusieurs buts en même temps. Et lorsque vous aurez rempli ce journal, vous obtiendrez un dossier complet de vingt-cinq de vos rêves les plus ambitieux et de la façon dont vous les avez réalisés. A vous de jouer !