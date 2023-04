Dès 7 ans, les enfants commencent à vouloir choisir eux-mêmes leurs vêtements. Mais comment on les fabrique, avec quelles plantes ou animaux produit-on les étoffes, qui les confectionne ? Ca veut dire quoi, made in China ? Pourquoi certaines personnes ne portent pas de cuir ? Cet ouvrage de la collection "Mes p'tites questions" livre tous les secrets de fabrication des habits ! 16 questions d'enfants sur la mode et les vêtements Pourquoi on porte des vêtements ? Comment on s'habillait avant ? C'est quoi, la mode ? Comment on s'habille dans le monde ? Pourquoi on aime se déguiser ? Avec quoi on fait les vêtements ? C'est quoi, le coton ? Comment on fabrique du tissu ? Comment on met de la couleur dans nos vêtements ? Comment on fait les habits ? Pourquoi les garçons ne portent pas de robes ? Pourquoi certains vêtements sont interdits ? Ca veut dire quoi, made in China ? Pourquoi certaines personnes ne portent pas de cuir ? Pourquoi les vêtements sont mauvais pour l'environnement ? Ca existe, des vêtements écolos ? Une introduction aux problématiques de l'industrie de la mode Montagnes de vêtements usagés, fast-fashion, pollution... l'industrie de la mode est l'une des plus polluantes au monde. Dans cet ouvrage, on apprend pourquoi pour mieux décrypter les images que les enfants voient dans les médias. Des alternatives et des solutions sont aussi présentées : acheter moins, réparer, recycler, donner... Les vêtements, une question de société Cet ouvrage explique aussi avec des mots simples que les vêtements sont culturels. Par exemple, le port de la robe varie au fil des époques et des lieux, elles étaient d'ailleurs largement portées par les hommes en Europe ! Le port du pantalon a aussi été très longtemps interdit aux femmes.