Golden Guy Tome 5

La guerre intestine de la famille Kikaku à la recherche du trésor enfoui des Tokugawa a enfin pris fin. Quelle est la signification des deux clés laissées par Isao Osaragi, fondateur du clan ? Petit à petit, les pièces du puzzle s'assemblent et la vérité éclate. Qui survivra et obtiendra le trésor caché ? Découvrez le destin de Gai Sakurai dans la fin de cette première saison signée Jun Watanabe, où mystère et violence font rage !