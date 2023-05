Ikusa no Ko - La légende d'Oda Nobunaga Tome 4

Afin de révolutionner la guerre telle qu'on la connaît alors au Japon, Nobunaga quitte la terre ferme et prend la mer. Mais après une tempête et un naufrage, le voici prisonnier des pirates du clan Kuki. Sur l'échafaud, alors que plus rien ne semble pouvoir empêcher son exécution, il rencontre celui qui deviendra le plus flamboyant des kabuki-mono : Keiji Maeda ! Sur les flots, la liberté est sans limites ! Ici s'ouvre le chapitre des pirates ! Retrouvez la toute nouvelle série de Tetsuo Hara et Seibô Kitahara, ancien responsable éditorial du mangaka chez Shueisha, dans cette biographie romancée de la vie d'Oda Nobunaga.