La langue de Régis Jauffret. "Pirate des mots, du langage"

Premier collectif consacré à l'écriture de Régis Jauffret Cet ouvrage réunit une dizaine de chercheurs, linguistes et stylisticiens, traducteur aussi, autour de la langue de Régis Jauffret, écrivain confirmé dans le paysage littéraire et qui a souvent déconcerté, voire choqué ses lecteurs et la critique par la manière dont il s'est emparé des violences de notre époque. Le recueil montre ainsi comment les forces subversives et "délirantes" à l'oeuvre dans l'écriture jauffretienne sont rigoureusement canalisées et travaillées par l'écrivain soucieux du travail de la langue française, une langue telle qu'elle "oblige à la maîtriser parfaitement avant d'en tirer un moindre son" .