Hawkmoon Tome 2 : Le Dieu fou

La Kamarg seule contre le Mal ! Le Ténébreux Empire continue d'étendre son pouvoir sur le Vieux Continent. Tombé aux mains de l'ennemi, le duc Dorian Hawkmoon a été victime d'une expérimentation effroyable, et le joyau noir implanté sur son front assujettit désormais son esprit à la volonté du Baron Meliadus. Envoyé comme espion en Kamarg, un des derniers royaumes libres, Dorian a pour mission de gagner la confiance de son souverain, le Comte Airain, et d'enlever sa fille Yisselda ! Mais ce plan machiavélique pourrait bien échouer grâce à la science des savants de Kamarg. Toujours menacé par le pouvoir de la pierre noire, Hawkmoon pourra-t-il arrêter les Granbretons qui marchent sur la cité d'Aigues-Mortes ? Protégée derrière ses hautes tours sentinelles et dotée d'une technologie puissante, la Kamarg peut se défendre. Mais elle n'a encore jamais affronté d'adversaire aussi redoutable. Le légendaire duc de Köln parviendra-t-il à protéger ses alliés et empêcher la chute du Comte Airain face aux armées maléfiques du Roi-Empereur dégénéré... Après Elric, l'adaptation de l'autre grande saga de fantasy de Michael Moorcock, cette ambitieuse série continue de nous surprendre, révélant une oeuvre sombre, mâtinée de science primitive et de magie futuriste. Cycle épique et inclassable par son mélange de références, Hawkmoon est aussi le récit d'une vengeance terrible que Jérôme Le Gris et Benoît Dellac magnifient avec générosité. Ils redonnent à cette oeuvre magistrale un souffle d'une troublante modernité.