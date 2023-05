Premier traité de stratégie connu au monde, jamais L'Art de la guerre n'a été autant lu et apprécié qu'aujourd'hui. Enseigné dans les académies militaires mais aussi à l'université et dans les écoles de commerce, cité en référence au sein des groupes de réflexion patronaux, diplomatiques ou encore politiques, sa récente notoriété est à la hauteur de l'oubli dans lequel il est tombé pendant plusieurs siècles. Rédigé au VI ? siècle av. J. -C. par le général chinois Sun Tzu, ce classique désormais incontournable vous donne les clés pour comprendre et gérer les rapports de force et autres situations conflictuelles, quel que soit le domaine, et remporter la victoire en contraignant votre adversaire à abandonner la lutte avant même qu'elle n'ait commencé !