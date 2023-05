Live Fast Die Young. Avec MP3

Leur vie fut brève, mais la musique qu'ils ont laissée continue à nous émouvoir et à nous inspirer. De l'assassinat de John Lennon aux addictions qui emportèrent Amy Winehouse et Jim Morrison, voici l'histoire de 12 génies de la musique, de l'époque à laquelle ils vécurent et de la force qui les consuma. L'ouvrage est accompagné de ressources pédagogiques, d'une playlist et d'une version audio à télécharger.