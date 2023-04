Beautiful Revenge

En amour, tout a un prix Quelques heures avant son mariage, Julia Queen a tout quitté. Sa famille, sa vie toute tracée et la ville dans laquelle elle a grandi. Désormais, tout ce qu'elle souhaite, c'est être elle-même et réaliser son rêve de devenir autrice. Alors, quand elle retrouve par hasard le premier homme qu'elle a embrassé, elle se dit que c'est un signe. Car Jackson gère le sulfureux club Box for Ashes et organise des combats clandestins. Comme il l'a initiée aux plaisirs sensuels, Jackson sera le parfait professeur pour l'aider à enfin prendre sa vie en main. En lui apprenant à briser ses chaînes. Depuis que sa mère l'a abandonné dans la poubelle d'une ruelle sombre dès sa naissance, Jackson Kingsley a compris que la vie ne lui ferait pas de cadeaux. Et voilà que débarque la fille qui lui a laissé une profonde cicatrice sur le coeur, il y a bien longtemps. Une occasion en or pour lui de prendre sa revanche en lui enseignant à sa façon une leçon capitale : tout a un prix. Et pour cela il compte bien utiliser tous les moyens à sa disposition, quitte à se lancer dans un jeu aussi sensuel que dangereux... A propos de l'autrice Révélée sur la plateforme Wattpad où ses histoires ont déjà conquis plus de six millions de lecteurs, Lyna Reys est étudiante le jour et autrice la nuit. Elle adore donner naissance à des histoires addictives et pleines d'intensité, qui malmènent autant ses héros que les lectrices.