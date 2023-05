Et tes parents, ils font quoi ?. Enquête sur les transfuges de classe et leurs parents

Depuis qu'il est arrivé à Paris, Adrien Naselli, père conducteur de bus et mère secrétaire, tient une liste des gens comme lui, ces "transfuges de classe" qui concentrent l'attention des médias. Pour cette enquête, il est allé à la rencontre de leurs parents. Ils sont ouvriers, agriculteurs, aides-soignantes, tandis que leurs enfants sont journalistes, magistrats ou universitaires. Ils gagnent le SMIC ou à peine plus, ont quitté l'école avant dix-huit ans et n'ont pour la plupart jamais pris l'avion. Dans le conte de fées de la méritocratie, ils sont l'envers du décor. Dans ce livre tendre et poignant, Adrien Naselli a voulu redonner la parole à celles et ceux qu'on n'entend jamais. Princes et princesses de la République, les transfuges de classe ont vu leurs parents, ni rois ni reines, relégués au second plan. Ce livre leur rend la couronne. Un très bon livre. France Inter. Un état des lieux intime, savoureux et politique. Elle. L'auteur crée une "chorale" de voix qui, comme lui, ont voulu se frayer un autre chemin. Têtu.