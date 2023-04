Nina à la crèche

Quand Nina se réveille de la sieste, à la crèche, sa maman lui manque. Heureusement, son copain Antoine est là pour la consoler et lui montrer mille trésors : un escargot, une limace, un papillon et une belle coccinelle ! Bientôt, c'est l'heure de rentrer. Aujourd'hui, c'est papa qui vient la chercher. A la maison, encore plein de joyeux moments attendent Nina avant le coucher : la découverte des chatons tout juste nés, le bain et surtout les retrouvailles avec maman et ses doux câlins ! L'histoire de Michèle Eliat est racontée par Natalie Tual et ponctuée de comptines et de chansons entraînantes, interprétées par des enfants, Yves Prual et les Matous !