Philosophie du souvenir. Le temps et son double

Cet ouvrage étudie la condition de la réversibilité du temps, depuis la réminiscence en philosophie jusqu'au souvenir de la littérature, en passant par la pérennisation de l'image dans le cinéma, le dessin et la photographie. Cette thèse s'oppose aux temps saturés et au goût de la temporalité décadente suscités par l'accélération du rythme de l'existence, ainsi que le retour de motifs antimodernes. Il s'agit de trouver les traces, en philosophie, en art, en pensée, de la réversibilité du temps, d'un retour de temps inachevés, éventuellement chargés de promesses non encore épuisées (E. Bloch) – mais aussi d'en comprendre la teneur épistémologique. Nous nous appuyons aussi sur l'intuition de Claude Lévi-Strauss dans Tristes Tropiques, d'un souvenir des choses vécues (au Brésil) plus chargé d'informations, que les choses vécues sous la modalité du présent, comme si le temps présent contenait toujours plus que ce que l'on pouvait en recevoir, et nous disposait à un travail du souvenir.