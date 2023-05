Mes recettes de bons gâteaux T'choupi

Je fais de la pâtisserie avec T'choupi 23 recettes gourmandes et faciles pour les enfants ! Un nouveau livre pour les petits gourmands Un nouveau livre de recettes T'choupi avec des gâteaux aux fruits ou au chocolat, cakes, biscuits, madeleines... de quoi régaler toute la famille au quotidien ou dans des occasions festives ! 23 recettes gourmandes et faciles avec des ingrédients simples. Un livre riche en illustrations et photos avec des étapes illustrées pas à pas et des conseils pratiques, dès 3 ans.