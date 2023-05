Les bisous interdits

Aujourd'hui c'est l'anniversaire de tonton mais Petite Ourse n'a pas envie d'y aller. Elle sait qu'il y aura son Papi, elle n'aime pas ses bisous bizarres et leurs promenades qui se transforment en cauchemars. Petite Ourse se sent seule et personne ne voit ce qu'il se passe. Un histoire pour parler du sujet difficile de l'inceste aux enfants et briser le silence.