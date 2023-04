Les pauvres sont nos maîtres. Les fondateurs du Village Saint Joseph

Après avoir acheté en 1998 une ancienne école à Plounévez-Quintin pour accueillir des personnes en grande difficulté, Katia et Nathanaël, avec leurs trois jeunes enfants, leur ont offert une vie de famille et les ont aidés à retrouver le goût de la vie intérieure, du travail et de la vie fraternelle. Ce projet inspiré est aujourd'hui à l'origine d'une fondation, "Le Village Saint Joseph" , qui sème le bon grain partout en France. Partageant ici les origines de leur aventure et surtout ce qui les anime, Katia et Nathanaël nous expliquent comment, en accueillant des pauvres, ils se sont laissé enseigner et former par eux. Cet appel qui leur a été adressé d'ouvrir leurs portes à Jésus Christ en accueillant des personnes démunies, ils souhaitent le faire résonner dans bien des coeurs. C'est un nouveau visage de l'Eglise qui est en train de naître sous nos yeux. Ne nous y trompons pas, si nous voyons disparaître une certaine pratique dans nos paroisses désertées, les chrétiens ont toujours été inspirés pour répondre aux besoins de leur époque et à l'attente de leurs frères. Le Village Saint Joseph s'adresse à tous les hommes et les femmes de bonne volonté qui cherchent le vrai sens de leur vie, et particulièrement aux couples qui veulent vivre de la bénédiction qu'ils ont reçue dans le sacrement de mariage. Une lecture salutaire et une source d'inspiration pour nos familles. Katia et Nathanaël Gay ont répondu à l'appel du Christ à vivre en couple la mission auprès des personnes fragilisées en ouvrant des petites Eglises domestiques. Monique Plassard a mis sa plume à leur service.