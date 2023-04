Eugénie et les mystères de Paris Tome 3 : La Conspiration Apophis

Une enquête pleine d'humour et d'action dans les égouts de Paris ! Paris, 1885... Au coeur de la capitale en pleine mutation économique, sociale et artistique, les enfants sont souvent laissés pour compte. Eugénie, abandonnée à la naissance et élevée par son oncle Edmond, commissaire de police, se lie d'amitié avec Arthur, apprenti vitrier malmené par son père et Charles, orphelin des rues à la tête dure. Ensemble, ils forment la "Confrérie de Vidocq" . Dans cette nouvelle aventure, tout commence par d'étranges disparitions dans les égouts de Paris. Au même moment, Fuseau, le petit chien de la Comtesse Laglousse se volatilise ! Le préfet décide alors de mettre Edmond sur cette affaire canine plutôt que de lui confier l'épineuse enquête ! Heureusement qu'Eugénie est là pour lui prêter main-forte. Douée pour dénicher des indices et résoudre les énigmes, elle convoque ses amis de la "Confrérie de Vidocq" . L'enquête pour retrouver Fuseau s'avère bien plus difficile qu'il n'y paraît. De piste en piste, Eugénie va réaliser que ces deux affaires que tout oppose sont étroitement liées ! Du parc Monceau au pont Neuf en passant par le musée du Louvre, elle va mener une enquête passionnante et démasquer le complot surréaliste qui se trame sur fond de cérémonie mystique et d'artefacts égyptiens ! Pour sauver la République, Eugénie et ses amis vont devoir prendre tous les risques... Eugénie et les mystères de Paris conte les péripéties d'une bande de gamins enjoués aux parcours accidentés, par le scénariste et réalisateur du film d'animation à succès Ballerina. Un univers original plein de fraîcheur, d'humour et d'action.