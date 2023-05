Rockstars Tome 4 : Lust Hate Love

En tant que bassiste charismatique et sexy de Fallen Angel, le groupe de rock mondialement connu, ce que Killian Michaels désire, il l'obtient. Ou du moins, c'était le cas jusqu'à ce que leur nouveau manager, Levi Walker, qui est beau à se damner, le rejette après un premier baiser électrisant. Pour Levi, devenir le manager du groupe est l'opportunité d'une vie, et il n'a absolument pas l'intention de laisser une simple attirance physique se mettre en travers de son chemin. Il est efficace, professionnel, et il joue selon les règles. Mais, sous ses airs détachés, la tension monte dès que Killian s'approche et, très vite, elle déborde et les consume tous deux. Alors que la tournée Corruption les conduit de pays en pays, ils se laissent aller à un dangereux jeu du chat et de la souris. Levi fait de son mieux pour nier la soif implacable qu'il ressent pour la nature séductrice de Killian, mais, quand une attirance est aussi forte que la leur, ce n'est qu'une question de temps avant que cette haine emplie de désir ne se transforme en amour. #MM #Musiciens #Musique #Rockstars