"Un style qui a la volupté d'une caresse et l'onction d'une prière. " Emile Zola Vie de Jésus est le premier livre, et le plus romantique, de la grande oeuvre de Renan, celle qui l'occupera toute sa vie : l'histoire des origines du christianisme. En se proposant de tout nous raconter sans miracles, Ernest Renan livre dans ces pages la toute première "biographie" de Jésus. Loin de la sécheresse de l'érudit, l'auteur y fait de la figure de Jésus un héros extraordinaire de la condition humaine. Succès de librairie traduit dans toute l'Europe, Vie de Jésus a déchaîné les passions à sa sortie. A l'occasion du bicentenaire de la naissance d'Ernest Renan, Calmann-Lévy, 160 ans après sa première édition, publie cette oeuvre aujourd'hui oubliée pour faire redécouvrir l'un des plus grands livres du XIXème siècle.