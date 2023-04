En finir avec les discriminations. Prendre ses responsabilités et agir

Comment est-il encore possible, de nos jours, de ne pas trouver de travail du fait de sa couleur de peau, d'être agressé-e à cause de son orientation sexuelle, d'être insulté-e pour son physique, d'être considéré-e comme coupable de sa pauvreté, d'être assassinée parce qu'on est une femme, d'être rejeté-e à cause de sa situation d'handicap. Ne serait-ce pas parce que, dans nos sociétés, chacun-e participe, sans en être pleinement conscient-e, à ce système discriminant ? Cet ouvrage invite chacun-e à identifier ses privilèges et à prendre sa responsabilité, sans honte ni culpabilité, pour se donner les moyens concrets d'agir avec détermination et sérénité au service du changement sociétal et d'une vraie équité.