La Peau Lisse est un territoire ainsi qu'une expérimentation aux dimensions tant litté- raire que politique. C'est un geste fort, intelligent et élégant. La Peau Lisse est un une réflexion ouverte, non bornée, dont la forme poursuit le sujet principal, c'est-à-dire la création irrésistible de patterns ou motifs reproductibles, sa course à travers les manifestations générales culturelles de nos sociétés, et son écho temporaire dans des numéros ou suites plus personnels à l'auteur. Chaque motif créant une musique par sa répétition, leur variation constitue l'ambition de rupture et de suture à l'oeuvre ici, afin de traquer sans doute le besoin de connexion par la plus grande fiction, celui de se raconter plus loin que soi, et de répéter le cercle encore.