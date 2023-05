Okinawa. Une île au coeur de la géopolitique asiatique

L'île japonaise d'Okinawa est connue pour ses centenaires et ses plages paradisiaques. Une autre réalité la caractérise pourtant : elle accueille le plus important complexe militaire américain à l'étranger. Okinawa abrite en effet 32 bases militaires américaines, soit près de 26 000 soldats, pour une population locale de 1,4 million d'habitants. Ces bases causent de nombreux problèmes quotidiens, mais sont aussi pour le Japon un gage de "protection" par son allié américain. Passionnée depuis quinze ans par l'histoire du Japon, Emilie Guyonnet nous rapporte avec sensibilité et humanisme les témoignages des habitants d'Okinawa, acteurs locaux ou simples citoyens, obligés de cohabiter avec les bases militaires. En complément de ces témoignages, elle fait le point sur les enjeux actuels dans la région Asie-Pacifique - en particulier la rivalité entre Chine et Etats-Unis -, enjeux auxquels les bases d'Okinawa doivent répondre. A la portée de tous, cet ouvrage de vulgarisation nous emmène à la découverte d'une région certes lointaine, mais vers laquelle a basculé le centre de gravité du monde.