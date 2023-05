Edwin Jones Tome 3 : La porte cachée

Quand l'entreprise Wesland fait appel à Edwin pour résoudre un problème de feys, celui-ci se retrouve face à un grand dilemme : travailler pour la famille qui l'a renié et rendre service aux assassins de son ex-compagnon, ou bien considérer que tout cela ne le concerne pas. Comme si cela ne suffisait pas, Noah échappe de peu à une tentative d'enlèvement fomentée par son ancien clan. Alors qu'il revoit ses priorités, son coeur magique entre dans une nouvelle phase d'instabilité. Or, avec cette menace inédite planant sur eux, ce n'est pas le moment de perdre le contrôle de sa magie. La solution : pardonner et réparer son coeur... #Magie #Métamorphes #Feys #SecretsDeFamille #Pardon