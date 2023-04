Faute de frappe

Certains se sont imaginés que la modestie et l'humilité sont les meilleurs chemins vers une vie accomplie. Courber l'échine, remercier, s'excuser et surtout s'effacer. Même le bonheur se doit d'être discret et lisse. Et puis, apparaît Djinn, virevoltante dans les salons parisiens, fougueuse et battante. Elle croyait avoir définitivement gommé Jennyfer mais celle-ci ressurgit comme un fantôme qui la hante avec son effroyable passé lui ouvrant les yeux sur ce qu'elle croyait enfoui ; elle revient pour se révolter contre ce silence coupable. Mais lequel ? L'héroïne de ce roman est une épicurienne, égoïste, féministe, provocatrice et rebelle. En toute liberté et indépendance, elle laisse libre court à toutes les frasques que lui procure la vie en délivrant avec humour et réalisme de nombreuses vérités sur les sombres pans de nos espèces sociales et sur cette cour des Miracles qui la conduisent vers une descente aux enfers. Jennyfer est-elle une dissimulatrice ? Du fond de sa cellule, prisonnière de son passé, elle recherche les véritables raisons de sa vertigineuse chute ? Pourquoi s'est-elle accrochée aux branches de la fierté et de la vengeance ?