Star Wars - The Mandalorian Tome 1

Il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine... Après la chute de l'Empire et la fondation de la Nouvelle République, le métier de chasseur de primes ne paie plus. Le Mandalorien, surnommé Mando, connu pour être le plus redoutables de tous, accepte un contrat non officiel. Son objectif est de retrouver et de ramener à ses commanditaires un être vivant bien précis. En cours de mission, Mando découvre que ce qu'il est venu récupérer est un enfant de la même espèce que Yoda, qui maîtrise parfaitement la Force. Après avoir rempli son contrat, il réalise que son commandtaire porte l'insigne de l'Empire, et pris de remords, il revient sauver l'Enfant et prend la fuite avec lui. Echapperont-ils à leur poursuiveurs ?