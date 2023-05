Célébrations rend un hommage doux et attentif aux plantes qu'on regarde peu, mais aussi aux arbres, aux champs, à l'eau douce ou salée, au rossignol, aux pommes et à bien d'autres merveilles. Prenons la Carotte Sauvage : "Vue d'un satellite, la ville de Tokyo est pourvue en son centre d'une tache sombre : le palais impérial, centre-absence du pouvoir, "rien sacré" masqué sous la verdure. Célébrations rend un hommage doux et attentif aux plantes qu'on regarde peu, mais aussi aux arbres, aux champs, à l'eau douce ou salée, au rossignol, aux pommes et à bien d'autres merveilles. Prenons la Carotte Sauvage? : "?Vue d'un satellite, la ville de Tokyo est pourvue en son centre d'une tache sombre? : le palais impérial, centre-absence du pouvoir, "?rien sacré?" masqué sous la verdure. Gardons cette image en tête et transposons-la à la Carotte Sauvage? : en son centre il n'y a rien et pour symboliser ce rien, la nature a déposé un point noir.?"