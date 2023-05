Dans ce premier recueil d'une grande douceur, Vincent Annen tente de circonscrire ce qui fait le village, de ses murs et ses habitants, ses champs et chemins, aux bêtes qui le frôlent, en passant par les enfants qui y fomentent leurs mondes imaginaires. Le village, c'est d'abord "nous" qui le faisons respirer, c'est ensuite "eux", qui l'ont bâti et lui ont donné son nom et ses formes. Mais entre les deux, c'est aussi peut-être le désastre, annoncé par les défections de ceux qui partent et ne reviennent jamais. Une poésie qui nous rêve d'être et de construire ensemble, dans "notre petit lieu", ce " pas grand-chose sidérant ". Nous était un village est le recueil lauréat du prix de la Crypte 2022.