Les filles de l'écume. Histoires de sirènes

"Elles étaient si belles ainsi, nues et cambrées sur l'eau avec ces cheveux brillants, ces yeux vert de mer et ces dents chatoyantes comme la nacre et qui semblaient perpétuellement sourire...". Envoûtant et mystérieux, le chant des sirènes hante tant nos légendes que notre imaginaire. Les marins le connaissent bien. Qu'elles soient amoureuses ou dangereuses, d'Hans Christian Andersen à Guy de Maupassant, les écrivains se sont laissé séduire par ces filles de l'écume... A votre tour de succomber ! Cet ouvrage rassemble des textes de Hans Christian Andersen (1805-1875), Paul Arène (1843-1896), Guy de Maupassant (1850-1893), Marcelle Tinayre (1870-1948) et Renée Vivien (1877-1909).