Bienheureux sommes-nous d'êtres minoritaires ! Du catholicisme en France

En France, l'avenir du catholicisme inquiète. Comme dans bien des pays européens, les églises y connaissent une inquiétante désertion. Après y avoir été dominante, l'Eglise est devenue une religion parmi d'autres, la plus importante sans doute mais avec une influence politique et sociale désormais très réduite. Dans ce nouvel ouvrage, le père Valadier, avec sa vigueur et sa clarté coutumières, s'attache à tirer toutes les conclusions de cette situation, sans dramatisation ni idéalisation. Il s'agit en effet pour lui de comprendre pourquoi l'Eglise doit, et comment elle peut, continuer d'y proposer son message de salut et d'espérance. L'Esprit Saint demande de tenir debout, non de s'aplatir et de renoncer. Ce n'est certes pas chose aisée, mais la foi peut aider à comprendre que, même disparaissant de la vue, le grain de blé enfoui en terre ressurgira un jour, vivifié.