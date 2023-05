Raconte-nous l'océan

" "Qui crée les océans ? Un dieu, un magicien, les lances à eau des pompiers ? " Rejoins un papa et ses deux enfants dans leur promenade et découvre avec eux comment naît un océan. De la vapeur d'eau aux gouttes de pluie, des algues aux animaux marins... Tu verras comment mille et une petites choses peuvent se combiner pour changer la face de la Terre ! Au début et à la fin de l'histoire, découvre quels sont les océans dans le monde et leurs différents écosystèmes, l'impact des activités humaines sur eux et ce que tu peux faire pour les protéger".