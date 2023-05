Comment devenir moins con en dix étapes

Vous ne pouvez plus voir en peinture votre mec (père, frère, oncle, collègue, patron, ami, plan cul, amant, mari) ? Offrez-lui ce livre. Promis : c'est la dernière chose que vous ferez pour lui. Loin d'un traité sur la masculinité ou la nécessité de ne pas être viril, d'une leçon de morale culpabilisante ou d'une nouvelle théorie promettant de révolutionner les relations femmes-hommes, ce livre parle de situations concrètes et quotidiennes que nous traversons tous et propose des solutions ambitieuses et réalistes. Né en 1979, Quentin Delval a notamment travaillé comme chercheur universitaire, formateur en milieu carcéral et secrétaire général d'une association pour la diversité de genre et sexuelle. Depuis plusieurs années, il tente en toute humilité de devenir moins con.