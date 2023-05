Ils font preuve d'intelligence, de créativité et d'empathie. Qui donc ? Mais les singes, pardi ! Et si nous avions bien plus en commun avec nos cousins que nous ne l'imaginions ? D'où viennent-ils ? A quoi ressemble leur quotidien ? De quoi se nourrissent-ils ? Comment se déplacent-ils ? Ce livre répond à toutes les questions qu'on peut se poser sur cet animal si proche de nous. Avec une centaine d'espèces différentes présentées, la grande famille des singes nous livre tous ses secrets dans ce beau livre illustré.