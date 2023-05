Appelez-moi MDL

Qui a dit qu'on ne pouvait pas être des stars du rap à 13 ans ? Avec mon pote Fakir, c'est notre rêve ! Et pour l'atteindre, on a un super plan : 1. Défier l'insupportable Téo qui harcèle Fakir au collège 2. Apprendre à marcher sur les braises pour l'impressionner (bon, ça, c'était l'idée Héléna, la vieille qui squatte un appart' délabré dans mon quartier... mais sous ses airs de sorcière, elle est sympa ! ) 3. Remporter le prochain battle, la compétition de rap du collège Une chose est sûre : Fakir et moi, on lâchera rien !