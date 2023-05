"Un roman remarquablement construit sur des faits bien réels". LE COURRIER INDEPENDANT Dans une Syrie déchirée, Kasswara et son jeune frère Kamar ne suivent pas la même route : l'un devient rebelle tandis que l'autre soutient le régime. Seule la haine les unit désormais. A Paris, Florence Dutertre, assistante sociale, supervise le retour des "Lionceaux du Califat" , ces enfants embrigadés dans la doctrine de Daesh. Quand l'un d'eux est assassiné, Florence va mener l'enquête... Christian Blanchard est l'auteur de nombreux romans dont Iboga (Prix du Meilleur Polar Points 2020), Angkar (Prix du roman noir des Médiathèques de Grand Cognac) et Tu ne seras plus mon frère qui a reçu le Prix du roman de la ville de Carhaix 2021.