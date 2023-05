Oui, la vie éternelle existe

Dominique Reyre a perdu sa fille unique dans un accident. Comme pour toute maman, la douleur semble insurmontable. Pourtant, l'auteur trouve une joie profonde dans un nouveau lien avec sa fille et dans sa certitude qu'elle est désormais pleinement vivante. Un témoignage exceptionnel et un livre rempli d'une profonde espérance et une profonde joie.