Plaidoyer pour la gourmandise

Aujourd'hui plus que jamais, notre rapport à ce que nous mangeons n'a rien d'anodin. Tout est calculé, pesé, désenchanté. Et si nous cessions de considérer l'alimentation comme un acte mécanique ? Si nous retrouvions un rapport joyeux à la nourriture ? Pour Constance Lasserre, " gastronome éclairée " à table et sur les réseaux sociaux, la gourmandise est un véritable projet de société, la promesse d'un rapport à soi et aux autres apaisé et exalté, d'une vie croquée à pleines dents, d'une curiosité plus grande que nos ventres. Il est ainsi temps de démocratiser la gourmandise – ce si beau vilain défaut vilipendé –, déconstruire les injonctions alimentaires et rétablir le vrai bien-manger. Retrouvons une relation curieuse, décomplexée, joviale, sensorielle à notre assiette ; émouvons-nous des saveurs, débattons de nos convictions ou préférences alimentaires, célébrons la convivialité de la table. Car la nourriture se raconte et nous raconte : elle dit quelque chose de chacun d'entre nous, de notre patrimoine, de nos valeurs, de notre époque, de nos aspirations, de notre créativité et de notre capacité, comme société, à rêver et savourer.