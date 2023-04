Mibu Gishi Den Tome 2

Sous une pluie battante, le tenancier du Kadoya continue de conter l'histoire de son ancien camarade, le mystérieux Kan'ichirô Yoshimura. Considéré par tous comme l'homme le plus puissant du Shinsen Gumi, il était pourtant raillé au sein de son propre bataillon, où son avarice était tournée en ridicule. Mais pourquoi était-il à ce point attaché à l'argent ? Pourquoi était-il aussi attaché à la vie ? Dans ce deuxième tome, les contours du portrait d'un homme complexe et passionnant se font de plus en plus fins, servis par la patte unique de Takumi Nagayasu et la précision de la plume de Jirô Asada.