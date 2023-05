Auschwitz, enquête sur un complot nazi Jusqu'à quel point la "solution finale" était-elle secrète ? A cette question ancienne mais compliquée, Florent Brayard apporte une réponse puissamment originale. Selon lui, l'impératif de secret visait au premier chef le meurtre des Juifs allemands et occidentaux, et non pas celui des Juifs de l'Est, polonais ou soviétiques. Il propose par ailleurs de restreindre le cercle des dignitaires pleinement informés et, au vu des sources disponibles, d'en exclure par exemple Joseph Goebbels. Mais il souligne également que ce secret ne fut que transitoire. A Posen, en octobre 1943, Himmler et Hitler décidèrent de dévoiler aux plus hautes élites nazies ce qu'il en était réellement, à savoir que le meurtre avait touché les Juifs sans distinction et qu'il était alors presque achevé. Florent Brayard Directeur de recherche au CNRS, il est l'un des meilleurs spécialistes du nazisme et de la Shoah. C'est sous sa direction qu'a été publié Historiciser le mal. Une édition critique de Mein Kampf(Fayard, 2021).