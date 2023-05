Dr Strange. Les mains et l'esprit

Meilleur neurochirurgien au monde, le Docteur Stephen Strange fait partie de ces héros rattrapés par le destin. Doté d'un égo surdimensionné, l'homme frimeur au possible, méprisant avec ses patients, perd dans un accident l'usage de ses mains. C'est là qu'il devient, au terme d'une initiation tant physique que spirituelle, un grand Maître des arts mystiques. Dans cet essai, Charline Lambert analyse les rapports du Dr Strange avec d'autres niveaux de perception. Après avoir incarné la pensée rationnelle dans toute sa splendeur, le digne représentant de la logique froide s'ouvre à des problématiques liées à la croyance et à la conscience, dans une dimension qui excède le visible et où le savoir, pris au sens occidental, doit être délaissé au profit d'un détachement tout extrême-oriental. Charline Lambert est née en 1989 en Belgique. Poète, essayiste et chroniqueuse, elle a publié cinq ouvrages poétiques : Chanvre et lierre (Le Taillis Pré, 2016), Sous dialyses (L'Age d'Homme, 2016), Désincarcération (L'Age d'Homme, 2017), Une salve (L'Age d'Homme, 2020) et Quiconques (Le Chat Polaire, 2023). Quand elle n'écrit pas, elle perfectionne ses pouvoirs mystiques en déchiffrant le Livre des Vishantis.