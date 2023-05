Ce sont nos "princes charmants" ordinaires, modèles courants de mufles, rouleurs de mécaniques, coqs de basse-cour et goujats patentés. Les voici à l'oeuvre tels qu'en eux-mêmes. Mais pour Violette, Marilou, Adolphine et quelques autres il n'est plus l'heure de se laisser faire. Corinne Hoex vit à Bruxelles. Elle a publié une trentaine de titres, dont plusieurs aux Impressions Nouvelles, Le Grand Menu, Ma robe n'est pas froissée, Décidément je t'assassine et Valets de nuit. Elle est membre de l'Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique.