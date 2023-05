Enquêtes et mystères. Cahier de vacances adultes. 110 énigmes et casse-tête pour résoudre 15 enquêtes !

Pendant les vacances, prends en charge les enquêtes en cours. C'est l'occasion rêvée de faire tes preuves et de devenir un véritable enquêteur avant la rentrée ! Récolte les indices et écoute les différents témoignages, observe et analyse. Réussiras-tu à trouver l'arme du crime, le mobile et le coupable ? Avec plus de 110 jeux, classe un maximum d'affaires ! Bon courage à toi, apprenti détective !