Les aventures de Jack Aubrey Tome 3 : L'île de la désolation ; Fortune de guerre

Délégués par l'Amirauté pour porter secours au capitaine de la Bounty, dont l'équipage s'est mutiné peu après avoir quitté Tahiti, Jack Aubrey et Stephen Maturin doivent conduire un navire chargé d'une cargaison peu ordinaire : des hors-la-loi condamnés à la déportation. Au temps des guerres napoléoniennes, une aventure semée d'embûches commence : espionnage, virus dévastateur, incendie... Les deux héros vont devoir user de la plus grande prudence pour rejoindre la terre sains et saufs. Réunis en un seul volume, les cinquième et sixième tomes d'une oeuvre pleine de finesse et d'humour au succès mondial.